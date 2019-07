Policlinico Bari, come sarà fra 3 mesi il nuovo Pronto Soccorso

È iniziata l'ultima fase dei lavori di ristrutturazione del pronto soccorso del Policlinico di Bari, che termineranno fra 90 giorni. Gli interventi si inseriscono nel disegno di riorganizzazione iniziato con la realizzazione del nuovo accesso in ospedale per i mezzi di soccorso e consentiranno un significativo ampliamento degli spazi assistenziali.

Ci sarà un’effettiva separazione dei pazienti in ragione del loro livello di urgenza, con spazi dedicati dotati di tecnologia d’avanguardia, radiologia con TAC ad alta risoluzione e ambulatori specialistici.

«Già in questi ultimi mesi siamo riusciti ad ottenere un sensibile miglioramento delle performance – dichiara il Dott. Vito Procacci, responsabile del pronto soccorso – il 66% dei pazienti in codice giallo vengono visitati entro 30 minuti, al contrario del 28% di prima, ma soprattutto abbiamo avuto molti meno reclami». Il dottor Marra, medico della Direzione Sanitaria, invoca la collaborazione dei cittadini e di tutti gli operatori per far fronte agli inevitabili disagi dell'ultima fase dei lavori, che partiranno mercoledì 10 luglio, ma intanto si è provveduto a ottimizzare la gestione dei posti letto aziendali, che nelle prossime settimane aumenteranno con l’attivazione di un nuovo reparto di medicina in area critica, dedicato esclusivamente ai pazienti provenienti da pronto soccorso.