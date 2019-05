Si imbarca per Cagliari, si ritrova a Bari: l'ira di un turista contro Ryanair

«Sono a Bari! Dovevo essere a Cagliari! Com'è possibile?»: è stata questa la reazione di un cagliaritano che per un probabile errore al gate dell'aeroporto di Pisa, dove doveva imbarcarsi con Ryanair per raggiungere la sua Sardegna, si è invece ritrovato a Bari. Se n'è accorto solo all'atterraggio, e quando era ancora a bordo dell'aereo insieme agli altri passeggeri ha cominciato a inveire contro l'equipaggio: «Ho un amico che sta male a Cagliari. Non potete dare la colpa a me che ho sbagliato gate! Voi operatori che state a fare? Mi avete scansionato il biglietto, avete controllato il passaporto! Com'è possibile che mi abbiate fatto passare?». L'uomo ha chiesto poi di essere immediatamente imbarcato per Cagliari, a spese della compagnia.

(video Twitter @RunVee2)