Rock Contest 2022, partono le selezioni live, tra i 30 prescelti anche i salentini Mundial

Riparte in presenza la 34esima edizione del Rock Contest: oltre 15.000 euro di premi per la crescita professionale dei gruppi e una rete di festival, osservatori speciali dei 30 progetti in gara. Il concorso nazionale aperto a tutti i generi musicali, opportunità di visibilità e crescita professionale per giovani artisti, organizzato da Controradio e Controradio Club in collaborazione con Regione Toscana - Giovanisì/Fondo Sociale Europeo, Fondazione Sistema Toscana, il contributo di Comune di Firenze e Publiacqua, il sostegno di SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori, il patrocinio di Regione Toscana, sponsor B&C Speaker, è stato presentato in conferenza stampa. Nelle prime edizioni ha scoperto musicisti che sarebbero diventati nomi famosi della musica italiana, da Bandabardò a Roy Paci, da Irene Grandi, a Samuel e Boosta dei Subsonica a Stefano Bollani, per giungere agli anni 2000 con gli Street Clerks, Offlaga Disco Pax, Manitoba e molti altri.

I gruppi si esibiranno sul palco dei club di Firenze, di fronte al pubblico. Nei due anni di emergenza sanitaria il Rock Contest non si è fermato, ma ha sperimentato con successo una formula di taglio televisivo diffusa sui social. Le serate saranno comunque riprese da dirette video sui canali web (sito, pagina Facebook e canale YouTube) di Controradio e Rock Contest, a partire dalle 21:30.

Anche per l’edizione 2022 sono state moltissime le iscrizioni - oltre 600 - un vero boom, segno della grande voglia di tornare sul palco davanti ad un pubblico reale e non virtuale. Tra le 30 che si esibiranno nelle serate di selezione sarà rappresentato un caleidoscopio sonoro estremamente variegato, dal rock in tutte le sue declinazioni, al pop “retromaniaco”, dal soul all’indie pop, dal cantautorato nostalgico e psichedelico alla world music venata di elettronica, fino all’hip hop o all’avant-jazz, tutto in chiave estremamente personale ed “urgente”.

Si sfideranno nel corso di cinque eliminatorie e due semifinali online, dal 24 ottobre al 24 novembre. La finalissima si svolgerà sabato 3 dicembre al Viper Theatre di Firenze. In dettaglio:

Lunedì 24 Ottobre: 1a selezione - Combo Social Club

Mercoledì 26 Ottobre: 2a selezione - Glue Alternative Concept Space

Mercoledì 2 Novembre: 3a selezione - Combo Social Club

Venerdì 4 Novembre: 4a selezione - Glue Alternative Concept Space

Martedì 8 Novembre: 5a selezione - Glue Alternative Concept Space

Giovedì 17 Novembre: 1a semifinale - Glue Alternative Concept Space

Giovedì 24 Novembre: 2a semifinale - Combo Social Club

Sabato 3 Dicembre: Finale - Viper Theatre



Ospite speciale sul palco della serata finale Emma Nolde che presenterà “Dormi” il suo secondo album recentemente uscito per Woodworm/Capitol Records Italy e co-prodotto da Francesco Motta. Emma, presente anche nell’ultimo album di The Zen Circus nel brano “Il diavolo è un bambino”, appena 19enne era stata scoperta e lanciata da assoluta esordiente proprio dal Rock Contest nell’edizione del 2019 nel quale si era fatta notare dagli addetti ai lavori aggiudicandosi il secondo posto e lo speciale premio Ernesto de Pascale per la miglior canzone in italiano con il brano “Nero Ardesia”. Il brano entrerà poi a far parte del suo disco d’esordio, “Toccaterra”, acclamato dalla critica come un debutto veramente sorprendente ed importante, finalista al Premio Tenco nella sezione Opera Prima.

Questi i 30 artisti / gruppi che parteciperanno al Rock Contest 2022, tra cui c'è anche una gradita sorpresa pugliese:

Androgy̆nus (Grosseto/Roma), Asa's Mezzanine (Siena), Blue Lotus Wine (Firenze), Bohème (Milano), Bram Stalker (Rieti/Chieti), Calliope (Livorno), Cannibali Commestibili (Trento), Caterina (Bologna), Cinus (Lucca), D.O.A. - Death Of Autotune (Brescia/Bergamo), Dino Flange (Brescia), Forgotten Dream (Cremona), Giuliomaria (Firenze), Hitch Von Cassen & The Dreamers (Chieti/Pescara), Lamante (Vicenza), Le Pietre Dei Giganti (Firenze), Lonely Blue (Torino), Marte (Genova), Martini Police (Lecco), Mundial (Lecce), Nobody (Roma/Genova/Londra), O:odal (Firenze), Orthopédie (Firenze), Ossa di Cane (Siena), Pitoni (Roma), Riccardo Morandini (Bologna), The Black Armadillos (Genova), Una (Lucca), Wake up in the Cosmos (Arezzo), Wicked Expectation (Torino).

Tra i giurati già annunciati presenti alla Finale del Rock Contest Aimone Romizi dei Fast Animals and Slow Kids e gli scout di: Woodworm Label, Black Candy, Locusta Booking, GRS - General Recording Studio, Dischi Sotterranei, Picicca, Ferramenta Dischi, Pulp Dischi, Asian Fake, La Tempesta, OTR Live.

Mundial - l'approfondimento

Dopo l'esperienza di Tonica, il late show musicale di Rai 2 condotto da Andrea Delogu, i tre musicisti salentini Carmine Tundo, Roberto Mangialardo e Alberto Manco ripartono con il loro progetto Mundial. Su Youtube è disponibile il videoclip di Sordi, secondo singolo estratto dal disco d’esordio Scercule - prodotto per l’etichetta luovo nella Programmazione Puglia Sounds Producers 2020/2021 della Regione Puglia (FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro). Il brano è una reinterpretazione di un canto popolare che i contadini intonavano a fine giornata lavorativa, con l’auspicio di essere retribuiti prima di tornare a casa. Ed è proprio da questa atmosfera che nascono le sonorità incisive e incalzanti di Mundial, che ricordano quel clima di sfida presente tra braccianti e caporali. Le riprese del videoclip, realizzato da Eugenio Pranzo, con la collaborazione di Ivan Paglia e Marco Anglano, e girato a Lecce durante alcuni concerti di presentazione del disco, restituiscono allo spettatore l’essenza dell’intero live grazie alla sincronizzazione delle immagini con la musica. Una performance che parte dai ritmi tribali della world music e trascina l’ascoltatore nella dimensione elettronica contemporanea.

I tre musicisti salentini sono da sempre attivi nel circuito indipendente musicale italiano, collaborano in diversi progetti, tra i quali La Municipàl e Diego Rivera. Nel 2020 decidono di dar vita a questa nuova esperienza, nata dalla necessità di sperimentare un percorso sonoro che parta dalle radici della musica pugliese fino ad arrivare alle nuove frontiere dell’elettronica moderna. Da qui l’idea di Mundial, un laboratorio sonoro e visivo, un ponte tra passato e futuro, che recupera le storie e le filastrocche recitate dai nostri nonni e le inserisce in un contesto sperimentale, fondato su un sound creato partendo dai campionamenti dei suoni del paesaggio pugliese, editati e trasformati in pattern ritmici. Il canto delle cicale che diventa percussione, il suono di un tronco d’ulivo che diventa tamburo, rumori e suoni riproposti ritmicamente che diventano arrangiamento e poi canzone. Sono stati utilizzati strumenti provenienti dalla cultura popolare italiana e internazionale (mandolino, lira, kalimba, darabuka, djambe e vari strumenti percussivi), fusi con antiche filastrocche pugliesi, affinché passato e presente si sposino musicalmente con un occhio alle tecnologie compositive moderne. Realizzato da Balto, con la partecipazione di Lucia Greco che recita un’antica filastrocca dialettale salentina, su Youtube è disponibile il videoclip del primo singolo Centucruci.