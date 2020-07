Arisa ai Magna Grecia Awards: dall'impegno per le mamme con il Covid, al nuovo singolo «Ricominciare ancora»

È stata sicuramente la più attesa sul palco dei Magna Grecia Awards, nella serata dedicata a Pino Mango: Arisa, una delle voci più belle e raffinate del panorama italiano, è stata ieri sera sul palco di Gioia del Colle (Ba) per ricevere il premio MGA, in veste di volontaria della Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus, che aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia, Haiti e nel mondo. La cantante ha presentato il brano 'Nucleare', scritto dalla cantautrice Manupuma (musiche di Michele Ranauro), donato per sostenere il progetto Maternità Covid-19 della Fondazione, che ha permesso di allestire nei Reparti Maternità di alcuni ospedali nelle città di Milano, Roma, Reggio Emilia, Torino e Agrigento, percorsi dedicati alle mamme affette da Coronavirus, e il suo ultimo singolo 'Ricominciare Ancora', appena uscito per l'etichetta Pipshow - Distribuzione Believe Digital. Un brano, prodotto da Fabio Gargiulo, e che porta la firma di Federica Abbate e Claudia Franchini, che la cantante considera un «manifesto di rinascita, una carezza, una spinta verso una dimensione più consapevole che ci descrive protagonisti del nostro tempo e artefici del nostro destino. Ricomincio da me, dalla mia musica e dalle persone che mi seguono. È un brano che arriva dritto al cuore ed esprime una grande positività, ma suscita anche degli spunti di riflessione».

Arisa tornerà ad incontrare il suo pubblico in una serie di date per 'Ricominciare' e ripartire dalla musica e dai concerti: la prima tappa il 22 Luglio a La Versiliana - Marina di Pietrasanta (LU), 29 Luglio - Casa del Jazz Roma, 11 Agosto – Tagliacozzo (AQ) - Tagliacozzo Festival.