«Ma il cielo è sempre più blu»: 20 cantanti di Casamassima promuovono il comune con un video

Il cuore dei Casamassimesi batte ancor più forte in questo delicato momento di ripartenza. Venti cantanti residenti nel comune in provincia di Bari si sono uniti, sotto la direzione artistica di Fabio Dentamaro e Marisa D’Addabbo, per lanciare un messaggio di positività e speranza e per promuovere, attraverso la musica, il borgo antico di Casamassima, sempre più conosciuto come Paese Azzurro.

Artists in Blu è un progetto nato da giovani soci della Pro Loco di Casamassima che ha riunito, in appena una settimana, diversi artisti e professionisti del territorio tra i vicoli azzurri del centro antico. Prendendo ispirazione dal progetto nazionale degli ‘Italian All stars 4 Life’, gli artisti hanno reinterpretato il brano ‘Ma il cielo è sempre più blu’ di Rino Gaetano per lasciare un segno, un ricordo, di questo terribile momento dovuto alla pandemia, per documentare l'emozione che tutti hanno vissuto nel tornare ad una vita più normale, nel ritrovarsi.

Ma non solo messaggi di speranza e positività; il brano rientra nell’ampio progetto di valorizzazione e promozione turistico-culturale del Paese Azzurro che da anni la Pro Loco porta avanti. Il paese azzurro, così soprannominato dal pittore milanese Vittorio Viviani, è ormai una delle mete preferite dai turisti che visitano la nostra regione per le caratteristiche e particolari case azzurre presenti nel borgo. Il video ufficiale, infatti, è girato interamente tra i vicoli antichi del paese. “È stata una bella sfida – spiega l’ideatore dell’iniziativa, Fabio Dentamaro – che gli artisti casamassimesi hanno accettato, prestando il proprio tempo e la propria maestranza artistica gratuitamente per amore della propria città. Non posso che ritenermi soddisfatto: sia per la professionalità mostrata da tutti, sia per l’ampio successo e i diversi apprezzamenti che il brano ha raccolto in pochissime ore.”

Il brano, che in ventiquattro ore ha superato le 2500 visualizzazioni, è disponibile su YouTube e presto sulle piattaforme di streaming digitale.