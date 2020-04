«Tornar», Carolina Bubbico in una personalissima versione del tango «Volver»

Interprete, arrangiatrice e questa volta anche traduttrice. Carolina Bubbico lancia “Tornar”, la sua personalissima versione di “Volver”, celebre tango composto nel 1934 da una figura di spicco assoluto della storia di questo genere musicale come il cantante, attore e compositore francese Carlos Gardel. La canzone, anche nota al grande pubblico come colonna sonora dell’omonimo film di Pedro Almodovar, è un regalo, una piccola “chicca” in attesa dell'uscita del prossimo album dell’artista, previsto dopo l’estate.

Carolina Bubbico ha composto e adattato il testo originale in lingua italiana, ispirandosi in parte ai versi originali, ma poi ripensandoli attraverso il filtro dal suo stile personale e della sua cifra artistica, impreziosendo il testo.

Da giovedì 30 aprile il brano (prodotto dall’etichetta Workin’ Label) è disponibile sulle più importanti piattaforme digitali, accompagnato da un videoclip homemade realizzato grazie alla collaborazione con il fratello Filippo che ha curato, oltre al mix e al mastering dell’audio, le riprese e la post produzione. Nel videoclip Carolina volteggia tra filari di ulivi danzando un nostalgico inno all’amore.

Pianista, cantante, compositrice, arrangiatrice, Carolina esordisce nel 2011 con l’originale progetto in solo “One girl band”. Nel 2012 firma la sua prima colonna sonora per il film “L’amore è imperfetto” di Francesca Muci (R&C produzioni e R.A.I. Cinema). Del 2013 è il suo primo album, “Controvento” (Workin’ Label/Goodfellas), trampolino di lancio la partecipazione al Festival di Sanremo 2015 in veste di arrangiatrice e direttrice d’orchestra per Il Volo, vincitori tra i Big, e per Serena Brancale tra le giovani proposte. Lo stesso anno pubblica il suo secondo album, “Una donna” (Workin’ Label 2015/ I.R.D con il sostegno di Puglia Sounds Records). Nel 2017 partecipa a un tour in Italia con il M° Peppe Vessicchio e i musicisti del Sesto Armonico. Nel 2018 ha collaborato al disco “Spiritual Galaxy” di Nicola Conte. Insegna canto pop presso il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.

Nel 2018 ha partecipato, come unica cantante ammessa, alle audizioni del Thelonious Monk Institute a Los Angeles diretto da Herbie Hankock, Wayne Shorter. Dal 2018 fa parte di Boom Collective, formazione capeggiata da Gaetano Partipilo e composta da affermati musicisti della scena pugliese. Attualmente è al lavoro per il suo terzo disco, la cui uscita è prevista in autunno 2020.

L’etichetta Workin’ Label, fondata nel 2008 e guidata dalla pianista e compositrice Irene Scardia, ha prodotto, negli anni, dischi jazz, pop, nu soul, r&b, classici, cantautorali, contemporanei e funk. Distribuiti nei negozi in Italia e all'estero da IRD, i dischi Workin’ Label possono essere acquistati anche online, ascoltati e scaricati sulle maggiori piattaforme digitali mondiali. Sito ufficiale > www.workinproduzioni.it