Salento Rock Against Covid: 20 musicisti compongono e pubblicano brano «a distanza»

Organizzati a distanza grazie a una chat su Whatsapp, componendo e registrando un brano inedito con mezzi di fortuna, in pochi giorni, ognuno dalla propria casa: è l'impresa che hanno compiuto 20 musicisti salentini, racchiusi sotto il nome del progetto «Salento Rock Against Covid-19», e che nelle scorse ore hanno pubblicato una canzone che ben racconta lo strano periodo che stiamo vivendo. Il tutto per una causa benefica: sostenere l'associazione «La Sanità che Cambia» nell'acquisto dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale, come le mascherine) per il personale sanitario dell'ospedale di Lecce. Per dare una mano, si può contribuire utilizzando questi dati:

Associazione “Sanità Che Cambia”

IBAN: IT09G0306909606100000153677

Causale: “Contributo acquisti DPI sanitari!”

Un'idea nata grazie alla sinergia tra NBK Music & Video Production e l'associazione musicale Prog On, e che ha riunito anche chi il musicista non lo fa per professione (tra le voci c'è anche quella di una giornalista della nostra «Gazzetta»): nel video, che si può vedere sul nostro sito www.lagazzettadelmezzogiorno.it, nella sezione #Gazzettamusic, insieme a tutte le informazioni sulle modalità per sostenere la causa benefica, cantano (in ordine di apparizione) Giada Capraro, Gabriele Papadia, Sandra Stefanelli, Andrea Ruggeri, Serena Martina, Paolo Taurino, Carlo Giuseppe Rizzello, Bianca Chiriatti, Enrico Castigliani, e suonano Mario Manfreda, Ryan Ridit, Marco Eric Manico, Simone Greco, Carlo Giuseppe Rizzello (chitarre), Andrea Romanazzi (tastiere), Paolo Preite, Mimmo Ragone, Mino Carl Cirfera (basso), Michele Dell'Anna, Damiano Rielli (batteria). L'editing e il montaggio video sono stati curati da Greta Marazia. Le musiche sono di Marco Eric Manico, Giada Capraro (autori anche dei testi insieme a Carmelo Delle Rose), Ryan Ridit, Enrico Castigliani e Mario Manfreda. L'editing e il mix sono stati curati da Paolo Preite, l'editing e il mastering da Michele Dell'Anna.