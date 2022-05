Alfa Romeo, arriva la scossa della Tonale

«Una vettura trasversale, perchè va bene per le famiglie e per le aziende». Francesco Maldarizzi, patron dell'omonimo gruppo di Automotive che si colloca tra i primi in Italia, definisce così la nuova nata della casa del Biscione, l'Alfa Romeo Tonale, nel corso della presentazione nella sede di Bari. Un'auto che ridà fiato agli Alfisti, rimasti orfani di nuove vetture dopo le ultime messe su strada, Giulia e Stelvio. La Tonale, infatti, rappresenta la rinascita di Alfa che il 2021 chiude i bilanci in attivo.

Lunghezza sotto i 5 metri, il quadro strumenti ricorda il passato Alfa Romeo, ma integra schermi touch moderni, con diverse funzioni incorporate, moderno e con tutti gli ADAS di ultima generazione. Un cerchio da 20 pollici bello alla vista che riempie bene le forme di Tonale. E poi una gamma motori completa che in autunno si arricchisce della versione ibrida plug in che promette meraviglie. Ecco, Tonale è il biglietto da visita dell'Alfa Romeo del futuro. L’inconfondibile design italiano, il tricolore sugli specchietti, gli elementi heritage come la «GT Line» e il design dei cerchi in lega da 20’’, che richiama il concetto del «disco telefonico», mettono in risalto uno stile audace, caratterizzato dai proiettori Full-LED Matrix 3+3.

Dotata di pinze freno rosse Brembo, si tratta della prima auto sul mercato a essere dotata di certificato digitale NFT (non-fungible token, letteralmente «gettone non replicabile»), un potenziale aumento del valore di mercato nell’usato per via delle informazioni che si possono conservare, a beneficio di chi compra e anche di chi vende. L’NFT di Tonale infatti certifica la vettura al momento dell’acquisto e ne evidenzia l’utilizzo nel ciclo di vita dell’auto, con vantaggi sulla protezione del valore residuo, i dati raccontano la vita di ogni Tonale, generando una certificazione che potrà essere utilizzata dal proprietario come garanzia di buon mantenimento dell’auto. Tonale «Speciale» è proposta in configurazione Hybrid con motore 1.5 4 cilindri da 130 CV abbinato alla nuova trasmissione automatica a doppia frizione a 7 marce nella quale è integrato un motore elettrico “P2” 48V da 15 kW e 55 Nm, per una esperienza di guida unica ed elettrificata.

Il week end del 10 e 11 giugno sarà dedicato alla prova della Tonale. «Per noi concessionari Alfa Romeo del territorio - dice Maldarizzi - è una boccata di ossigeno in un momento in cui il mercato langue più che altro per la mancanza di vetture anche se probabilmente per quest'auto soffriremo un po' meno». Sull’Ecobonus: «Aiuta ma non è la panacea. Non è un costo per il Governo perchè le somme rientrano sotto altre forme. Servirebbe una politica equiparata a tutto il resto d'Europa come ad esempio per l’Iva sulle auto aziendali interamente detraibile senza limite di spesa».