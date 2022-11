Riccardo Muti in cattedra per il «Macbeth»

Prosegue il magistrale retroscena del Macbeth di Verdi, un percorso formativo che guida il pubblico al cuore dell’opera italiana nella nuova serie Muti prova Macbeth onda su Rai 5. Secondo appuntamento stasera alle 21.15 (i prossimi giovedì 17 e giovedì 24 novembre.

Obiettivo del programma, prodotto da Rmmusic Records, è destare in quante più persone possibile l’interesse, la curiosità, il fascino per la musica classica e dare loro gli strumenti per, con le parole del Maestro, «soffermarsi nella bellezza, saperla abitare e ascoltare, riuscire ad orientarsi nella foresta dei suoni e poterci camminare dentro». Da oltre quarant’anni, Muti insiste sull’importanza che la musica classica riveste nella formazione di ogni individuo e nella sua crescita umana. Il Maestro sente inoltre il dovere etico-morale di trasmettere la sua esperienza per aiutare il pubblico a confrontarsi con la straordinaria opera italiana. Ecco il cast di Macbeth: Macbeth, Serban Vasile; Banco, Riccardo Zanellato; Lady Macbeth, Vittoria Yeo; Dama di Lady Macbeth, Antonella Carpenito; Macduff, nobile scozzese, Giuseppe Distefano; Malcolm, figlio di Duncano, Riccardo Rados; Medico, Adriano Gramigni; Domestico di Macbeth, Un araldo, Riccardo Dernini. Suona l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini; Coro Costanzo Porta.

È disponibile online, in esclusiva sul sito riccardomutimusic.com, uno speciale video di presentazione al pianoforte dell’opera Macbeth, realizzata da Muti. Il video, disponibile solo sul territorio italiano fino al 30 novembre, è un modo totalmente inedito per approcciarsi, conoscere e approfondire i quattro atti dell’opera lirica di Giuseppe Verdi, grazie a uno dei più grandi direttori d’orchestra del mondo. La visione del video è propedeutica per una maggiore comprensione del ciclo Muti prova Macbeth.