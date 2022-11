Riparte «A Spasso Con Te»: nella prima puntata Francesco De Gregori si racconta

Francesco De Gregori sarà il protagonista della puntata inaugurale della quarta edizione di «A Spasso Con Te», una rubrica di «Geo», il programma condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda questo pomeriggio, alle 16 su Rai 3.

L’artista romano spinge la sedia a rotelle della giornalista Fiamma Satta nei luoghi della sua città, in una passeggiata tra le emozioni e i ricordi legati alla sua famiglia e alla sua musica.

A Villa Sciarra, nel quartiere Monteverde, dove giocava da bambino, nella basilica di san Pancrazio, dove andava a messa con la mamma, al bar dei Colli Portuensi dove è ancora appesa una sua chitarra per ritrovare il vecchio amico Spartaco, a Via Garibaldi dove si trovava il mitico Folkstudio dei suoi esordi e dell’incontro artistico con Antonello Venditti e infine al Fontanone del Gianicolo per sentire il rumore dell’acqua.

La regia è di Olivella Foresta. In «A Spasso Con Te» la giornalista e scrittrice Fiamma Satta ha chiesto ad alcune personalità del mondo della cultura e dello spettacolo di essere accompagnata in luoghi a loro cari, raccontandoli e raccontandosi, per una chiacchierata a tutto tondo sul paesaggio, sull’arte e sulla vita.

Francesco De Gregori può ritenersi, a buon diritto, tra i più grandi cantautori della storia della musica italiana.

Tra i suoi più grandi successi si possono annoverare album come «Rimmel» o brani come «La donna cannone» solo per citarne due.