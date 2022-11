«Cani sciolti», Denzel Washington ad alta tensione

Un thriller avvincente. Alle 21,30 questa sera Tv 8 propone Cani sciolti, film del 2013 diretto da Baltasar Kormàkur con un cast che annovera Denzel Washington e Mark Wahlberg nei panni di due infiltrati alle prese con una serie di vicende rocambolesche e ad altissima tensione. Robert Trench (Denzel Washington) e Michael Stigman (Mark Wahlberg) apparentemente sembrano due criminali che, dopo un abboccamento con il signore della droga messicano Papi Greco, vengono fermati al confine degli Stati Uniti come appunto avviene per due criminali in piena regola. In realtà Robert Trench è un agente della Dea (l’Agenzia antidroga Usa) che opera sotto copertura. Lui riferisce le azioni che compie e riferisce al suo superiore, Jessup (Robert John Burke) e questa volta gli tocca annunciare il fallimento della missione cui era destinato.

Doveva, infatti, di aver acquistare dal boss messicano Papi Greco la cocaina che sarebbe stata poi usata come prova per metterlo sotto accusa. Contravvenendo agli ordini di Jessup, Trench decide di aiutare Stigman a rubare 3 milioni di dollari a Greco dalla banca in cui sono depositati. L’obiettivo è incastrarlo e farlo accusare di riciclaggio di denaro. Poco dopo Trench incontra Deb Rees (Paula Patton), sua amante e collega, che è contemporaneamente impegnata con un altro uomo. La informa di tutto, soprattutto del piano da attuare per realizzare la rapina.