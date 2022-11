La salute e i chili di troppo gli esperti parlano del sovrappeso a «Elisir» con Michele Mirabella

È il sovrappeso il tema di «Elisir», il programma di medicina condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi con Francesca Parisella, in onda oggi alle 10.30 su Rai 3. Quando i chili di troppo possono rappresentare un ostacolo per il nostro benessere generale? Risponde la professoressa Silvia Migliaccio, specialista in Endocrinologia e Scienza della Nutrizione Umana all’Università del Foro Italico di Roma. Si prosegue parlando dei rumori e di come questi possano causare problemi all’apparato uditivo, con il professor Fabio Beatrice, primario emerito di Otorinolaringoiatria della Asl Città di Torino. Nel «Mi dica dottore», i suggerimenti dell’esperto su come rendere la casa più agevole per chi è più anziano ed evitare cadute pericolose. Tutti i consigli con il professor Antonio Sgadari, geriatra all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Nello spazio sul «Vero o Falso», infine, si fa chiarezza sugli screening: quando sono utili? A che età cominciare a farli? Lo chiarisce il professor Luca Brunese, rettore e professore ordinario di Diagnostica per immagini e radioterapia all’Università del Molise.

Il programma affronta temi legati al mondo della salute e della medicina, con la presenza in studio di ospiti di primo piano: specialisti, professori, eccellenze del mondo della ricerca medica. Chiarezza e semplicità divulgativa sono le caratteristiche principali della trasmissione. Tra gli argomenti di conversazione, l’importanza dello stile di vita, la cultura alimentare, la prevenzione, ma anche il corretto dialogo tra medico e paziente. Particolare attenzione è inoltre dedicata alle novità terapeutiche, ai progressi nella diagnosi, alla ricerca.