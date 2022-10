«Brubaker» con Robert Redford, quando l’arte entra nel carcere per restituire dignità all’uomo

Quando il cinema entra nel carcere e cerca di restituire dignità a uomini dannati per aver perso dignità. Brubaker, film del 1980 diretto da Stuart Rosenberg, è una delle opere più rappresentative del cinema d'impegno sociale caro a Robert Redford, che ne è l’interprete principale.

La pellicola - in onda stasera alle 22 su La 7 - è ispirata a una storia realmente accaduta a Thomas Murton, un criminologo incaricato alla fine degli Anni ‘60 di riformare il sistema carcerario dell’Arkansas (Usa), esperienza dalla quale trasse successivamente un libro.

Nel film, Henry Brubaker è un criminologo riformista, ex capitano dell’esercito, al quale viene affidato il compito di dirigere il penitenziario di Wakefield in Arkansas. Nella casa penale non sono previste guardie carcerarie e l’ordine interno viene mantenuto da detenuti cosiddetti «affidabili».

Il criminologo, per rendersi conto dei veri problemi dell’istituzione, si introduce nel carcere fingendosi, per alcuni giorni, detenuto. Man mano viene così a scoprire le drammatiche condizioni in cui i carcerati si trovano. Un universo fatto di violenze fisiche, psicologiche e frequenti soprusi. Nel mezzo, lo sfruttamento cui i carcerati sono continuamente sottoposti dai commercianti della città e, non di rado, casi di morte.

Brubaker svelata la sua identità e comincia un’azione di radicale cambiamento della vita nella prigione, cercando di eliminare le ingiustizie e scontrandosi con la corruzione del comitato per la gestione del penitenziario.