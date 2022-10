I Maneskin a «Che tempo che fa»

I Måneskin saranno ospiti in esclusiva di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, in onda questa sera dalle 20 su Rai3 e riproposto nel mondo con Rai Italia, a pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo The Loneliest, la nuova canzone più ascoltata al mondo nel primo giorno (7 ottobre 2022), entrata nelle classifiche di 28 Paesi e piazzatasi come più alta nuova entrata nella Top Songs Global Chart di Spotify. La band dei record, inoltre, ha appena ottenuto ben quattro nomination agli American Music Awards 2022.

Anche la colonna sonora originale del film Elvis, a cui hanno collaborato con il brano If I Can Dream, è in nomination nella categoria «Favorite Soundtrack.» La band ha già vinto il titolo «Best Rock» agli Mtv Ema lo scorso anno, e quest’anno ha conquistato la categoria «Best Alternative Video» agli Mtv Video Music Awards (la prima volta in assoluto per un artista italiano). A questi riconoscimenti si aggiungono anche la nomination nella categoria «Groupe International de l’Année» agli Nrj Music Awards 2022 di Cannes e la certificazione triplo disco di platino negli Usa per il brano Beggin, che ha venduto 3 milioni di copie.

Il 26 ottobre riprenderanno il loro tour mondiale da Città del Messico, che li porterà in oltre 20 città degli Stati Uniti e del Canada, prima di intraprendere il tour europeo riprogrammato per il 2023. Nella loro straordinaria carriera internazionale hanno ricevuto dischi d’oro e di platino in numerosi Paesi del mondo, si sono esibiti nei più importanti festival internazionali, tra cui Coachella in California, Lollapalooza di Chicago, Rock am Ring in Germania, Summer Sonic in Giappone e Rock in Rio in Brasile, sono stati ospiti dei più famosi show televisivi americani. Il 6 novembre 2021 hanno aperto il concerto dei Rolling Stones all’Allegiant Stadium di Las Vegas.