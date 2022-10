Torna «Che tempo che fa» di Fabio Fazio

Ventesima edizione per «Che tempo che fa» di Fabio Fazio che torna oggi su Rai3, dalle 20, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

Ospiti della prima puntata, il segretario del Pd Enrico Letta, l’economista Tito Boeri, il climatologo Luca Mercalli, il virologo Roberto Burioni, il direttore della «Stampa» Massimo Giannini, la vicedirettrice del «Corriere della Sera» Fiorenza Sarzanini e Michele Serra. E ancora: Marco Mengoni, live con Tutti i miei ricordi, primo estratto del nuovo album Materia (Pelle), e protagonista di un nuovo tour già sold out in numerose città italiane, che ripercorre 13 anni di carriera in cui ha conquistato 64 dischi di platino e oltre 1,6 miliardi di stream; Bebe Vio alla vigilia dell’evento benefico WEmbrace Sport che a Milano vedrà coinvolti atleti olimpici e paralimpici d’Italia e di tutto il mondo per raccogliere fondi per l’associazione Art4sport.

A chiudere la serata, «Che Tempo Che Fa - Il tavolo» ospiti Mara Maionchi, Francesco Paolantoni, Mago Forest e il fuoriclasse del nuoto italiano Thomas Ceccon, vincitore di due medaglie d’oro e un bronzo agli ultimi Mondiali di Budapest, dove ha realizzato il nuovo record del mondo nei 100 metri dorso. Torna al tavolo anche Marco Mengoni.

Dal suo esordio, il programma nel corso delle sue oltre 1.200 puntate ha visto Fabio Fazio intervistare più di 4mila ospiti, eccellenze in Italia e nel mondo, grandi protagonisti del nostro tempo - Papa Francesco, per la prima volta in un talk show, e il 44° presidente degli Stati Uniti Barack Obama - oltre a personalità d’eccezione.