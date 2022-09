«Fellini degli Spiriti» nell’indagine di Anselma Dell’Olio

Federico Fellini: si è detto, scritto e filmato di tutto sul suo carattere, la sua arte, la sua poesia, le sue moltissime maschere, il suo incanto, le sue stravaganze, le sue ossessioni e altro ancora. Ma nessuno aveva indagato il suo profondo interesse, fascinazione e mai cessata passione per ciò che lui definiva in breve «il mistero», l’esoterico, il mondo non visto. Lo fa Anselma Dell’Olio in Fellini degli spiriti (2020), in onda stasera alle 22.30 su Rai Storia per il ciclo Documentari d’autore.

Mistero, mondo esoterico, l’indagine dell’«io», sono aspetti presenti in tutta la cinematografia di Fellini, suo oggetto d’indagine dapprima col grande psicoanalista junghiano Ernst Bernhard, che non solo gli svelò i segreti dell’Inconscio, ma gli mostrò anche una nuova visione del mondo attraverso la lettura dei Tarocchi e la consultazione degli IChing. Ma sarà l’incontro con il professore Gustavo Rol, conosciuto per Giulietta degli Spiriti, che, attraverso i suoi esperimenti, gli proverà che esistono davvero altre dimensioni e che non c’è un termine al viaggio degli esseri umani.

A raccontare il mondo magico di Fellini tante voci, dalla cartomante che il grane regista consultava sempre a Terry Gilliam, da Giuditta Mascioscia, la sensitiva allieva di Gustavo Rol al regista Damien Chazelle, dai collaboratori e amici più stretti di Fellini ai registi Premi Oscar come William Friedkin.

Attraverso straordinari materiali d’archivio italiani e internazionali, le immagini dei suoi film e interviste agli intellettuali che più hanno studiato il suo lavoro, Fellini degli Spiriti è un ritratto inedito, intimo e spirituale dell’inarrivabile regista.