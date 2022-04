Dante, dalla fuga alla «Commedia» con Toni Servillo

Dante, fuga dagli inferi, docu-film Sky Original in onda da stasera (ore 21.15) su Sky arte e disponibile anche on demand e in streaming su Now. Scorreranno immagini e versi ad altissima suggestione sulla vita del Sommo Poeta (nel 2021 sono stati celebrati i 700 anni dalla morte) e in particolare sui vent’anni di esilio, la «fuga» da Firenze, la condanna a morte, le continue peregrinazioni ma anche la scrittura di una delle opere più famose al mondo, la Divina Commedia. La narrazione vede il prestigioso contributo di Toni Servillo, che dà la voce a Dante Alighieri interpretando magistralmente i versi delle tre cantiche, Inferno, Purgatorio e Paradiso.

Con l’aiuto di esperti e intervistati d’eccezione come Nicola Lagioia, Alberto Casadei, Laura Pasquini, Sebastiana Nobili, Alma Poloni, Giuseppe Indizio, Francesco Santi, il Conte Sperello di Serego Alighieri, il docu-film ricostruisce il percorso fisico di Dante per l’Italia del ‘300 e quello mentale che ispira i canti della Commedia, in una sorta di making of dell’opera. Il tutto raccontato tramite un punto di vista inedito, quello di Antonia, l’unica estraniata figlia di Dante - interpretata dalla giovane Federica Baù e con la voce di Chiara Gioncardi - una bambina cresciuta a Firenze, priva del padre, che conoscerà solo sul punto di morte a Ravenna. Qui, l’attende non solo l’incontro del genitore ma anche quello con la Commedia appena conclusa e che si interroga quali opere, paesaggi e visioni abbiano influenzato il racconto di suo padre.

Questo docu-film, nota il regista Sebastiano Facco, «non racconta il solito Dante che si studia a scuola, quanto il Dante intimo, il Dante uomo del suo tempo, il Dante incapace di dire una parola per sua moglie e sui suoi cinque figli ma in grado di scrivere intere opere per una donna con cui non ha mai avuto una relazione».