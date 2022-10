Carosino, incendiano il portone di uno studio legale di un assessore

TARANTO - Un incendio, di probabile natura dolosa, è stato appiccato la scorsa notte a Carosino (Taranto) al portone d’ingresso dello studio legale dell’assessore comunale alle attività produttive, Mario La Pesa. Sul posto, a quanto appreso, sono state ritrovate tracce di liquido infiammabile. Sul caso indagano i carabinieri. Per spegnere le fiamme è stato necessario in via Massimo D’Azeglio l’intervento dei vigili del fuoco.