Taranto, marketing moda e lusso: aperte iscrizioni allo «short master»

TARANTO - Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione dello «short master» in “Luxury Fashion Marketing” organizzato dal Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, in collaborazione con Confindustria Taranto. Il master - spiegano dal Dipartimento diretto dal professor Paolo Pardolesi - è finalizzato all'acquisizione di competenze specifiche relative al marketing della moda e del lusso, con un focus su tematiche come il comportamento dei consumatori, il luxury branding, le strategie digitali, l’internazionalizzazione e lo sviluppo sostenibile. Un percorso formazione «post lauream» che il Dipartimento Jonico ha messo in campo già nello scorso anno accademico, cogliendo le esigenze del settore moda ed organizzando un’offerta formativa ad hoc attraverso l’impegno del professor Cesare Amatulli (coordinatore dello short master), che da anni si occupa di ricerca nell’ambito del luxury marketing.

Il corso è stato disegnato per venire incontro alle esigenze di formazione dei manager che già lavorano in aziende nel settore moda e che necessitano di un ampliamento delle proprie conoscenze in tema di marketing. Inoltre, il master risulta interessante per i più giovani neolaureati che necessitano di percorsi formativi capaci di facilitare il loro inserimento nello specifico settore della moda con mansioni riferite all’area marketing. Lo stesso pertanto, rappresenta un esempio virtuoso di dialogo costruttivo tra il mondo accademico e quello delle imprese.

«Il lusso - ha spiegato il professor Amatulli -, è un settore centrale per il Made in Italy, tanto che si può ben dire che l’eccellenza italiana è sinonimo di lusso. Quel lusso che è però al centro di una ridefinizione, a livello globale, sia in termini concettuali che di gestione manageriale. In molti oggi vogliono entrare nel lusso, vogliono essere lusso, attratti dagli alti margini e dalla refrattarietà alle recessioni economiche che il lusso offre. Tuttavia, il lusso è e rimarrà, almeno dal punto di vista dell’offerta, prerogativa di solo alcuni paesi, tra questi l’Italia è stata e deve rimanere la protagonista assoluta. Lo «short master» pertanto, è stato disegnato per offrire ai partecipanti una full immersion nel management del lusso ed in particolare nel marketing e nel branding delle aziende moda ad alto posizionamento, realtà centrali per il Made in Italy. Lo scopo è contribuire alla formazione di “brand developer” capaci di interpretare le dinamiche fondative del “luxury business model”, quindi applicarle alle imprese che operano nel settore moda - ha concluso Amatulli -, iniettando o intensificando, in queste ultime, una visione di sviluppo incentrata sul luxury marketing e sul luxury branding». Lo short master si terrà in modalità telematica sincrona in modo da essere accessibile anche a partecipanti lavoratori e partecipanti che non risiedono in Puglia. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito dell’Università degli Studi di Bari (https://www.uniba.it/it/didattica/master-universitari/short-master/2021-2022/luxuri-fashion-marketing).