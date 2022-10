Taranto, la sede Asl di via Ancona senza telefono e internet: coinvolto anche il Cup

«Per cause indipendenti da ASL Taranto, l’intero complesso di Via Ancona è privo di collegamento telefonico e Internet. Si tratta di una interruzione della linea che riguarda anche il centralino telefonico del CUP Centro Unico Prenotazione. Si comunica di aver immediatamente allertato il gestore telefonico, sollecitando una pronta soluzione dell’interruzione e il ripristino delle linee telefoniche. Lo stesso gestore ha comunicato di essere al lavoro per l’individuazione del guasto ma di non essere ancora in grado di prevedere i tempi di ripristino». Lo comunica Asl Taranto in una nota. «Al fine di minimizzare il disagio ai cittadini, il personale in servizio presso il centralino CUP è stato temporaneamente spostato presso le altre postazioni CUP, potenziando così i punti di contatto funzionanti. Pertanto, si ricorda che, per quel che riguarda la prenotazione delle prestazioni, è possibile procedere tramite gli sportelli CUP presso le altre sedi ASL, ma anche attraverso il portale e la app PugliaSalute e il canale FarmaCUP, ovvero le farmacie e parafarmacie abilitate».