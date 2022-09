Taranto, ingresso al MarTa gratis per chi fa una donazione per la ricerca contro i tumori al seno

Per tutto il mese di ottobre chi dimostrerà di aver effettuato una donazione all’Associazione Susan G. Komen, che si occupa con volontari e medici della lotta ai tumori del seno, potrà entrare gratuitamente al Museo nazionale archeologico MArTA di Taranto, al pari di altri 16 musei italiani che hanno aderito alla campagna. Il mese internazionale della prevenzione dei tumori al seno arriva nell’edizione 2022, a valle dei due anni segnati dalla pandemia. Anche a Taranto si sceglie la figura di una donna: si tratta della terracotta della seconda metà del II sec. a.C. che però sul suo himation (mantello) appunta il classico fiocchetto rosa da sempre simbolo delle azioni di sensibilizzazione sulla diagnosi precoce. A ottobre il Museo archeologico nazionale di Taranto affida dunque alle sue importanti collezioni archeologiche il messaggio che vede in campo proprio la cultura della prevenzione, sotto l'egida dello slogan di quest’anno, ovvero «La Prevenzione è il nostro capolavoro».

«Il MArTA - ha sottolineato la direttrice Eva Degl'Innocenti - è un sito culturale che racconta molto le donne delle civiltà del passato e non può rimanere indifferente alla storia contemporanea di migliaia di donne che affrontano quotidianamente la diagnosi oncologica. La cultura ha anche questa funzione: mostrare che possiamo produrre risultati positivi se siamo in grado di dedicare la giusta attenzione e le giuste risorse al campo della lotta ai tumori al seno, che oggi grazie alla ricerca scientifica riscontrano migliori approcci di cura e guarigione».