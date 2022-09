Accoltellato dopo una lite, fermato un 39enne a Taranto

TARANTO - Il personale della Squadra Mobile ha proceduto al fermo di indiziato di delitto a carico di un cittadino di nazionalità georgiana di 39 anni, ritenuto presunto responsabile del reato di tentato omicidio per aver accoltellato un connazionale al culmine di una lite. Le indagini sono partite dopo che i sanitari del Pronto Soccorso del SS. Annunziata hanno segnalato l’arrivo di un uomo in codice rosso con un’evidente ferita al torace, provocata da un’arma da taglio.

Immediato il collegamento con altra segnalazione pervenuta, poco prima, alla Sala Operativa 113 della Questura relativa ad una lite avvenuta sul Lungomare del capoluogo tra due uomini, uno dei quali si sarebbe allontanato a bordo di un’auto di grossa cilindrata di colore grigio. Da una prima ricostruzione della vicenda e dal confronto tra le dichiarazioni – parziali – della vittima e della moglie, sembra che, uscito di casa verso la mezzanotte dopo una telefonata, il ferito sarebbe stato accoltellato per motivi di viabilità da uno sconosciuto, poi fuggito a bordo di un’auto.

Di fronte alla non poco chiara situazione, la Squadra Mobile ha rintracciato l’odierno fermato perché identificato dalla Squadra Volante la sera prima a bordo di un’auto parcheggiata davanti al Pronto Soccorso. Dalla ricostruzione effettuata dagli investigatori attraverso le dichiarazioni assunte tra i conoscenti del presunto autore e l’esame dei tabulati telefonici, sembra che la sera prima, il 39enne, in stato di alterazione alcolica e fortemente arrabbiato con la vittima (per motivi ancora da approfondire), avrebbe chiamato il suo connazionale, dandogli appuntamento sul Lungomare.

Proprio nel corso di quest’incontro, dopo diverse offese verbali, si sarebbe passati alle vie di fatto, arrivando all’accoltellamento segnalato al 113 e l’autore sarebbe poi fuggito a bordo dell’auto, mentre il ferito si sarebbe portato a piedi verso il Pronto Soccorso. Attesi i gravi indizi di colpevolezza ed il concreto pericolo di fuga, il 39 georgiano è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto perché ritenuto presunto responsabile di tentato omicidio e nel contempo sono stati trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente. Dopo le formalità di rito è stato accompagnato presso la locale Casa Circondariale.