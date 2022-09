L'influencer Giulia Latini a spasso nel centro storico di Taranto

TARANTO - È a Taranto Giulia Latini, influencer che conta su Instagram 767.000 follower come @bionditudo, giunta nel capoluogo jonico per la sfilata di Gianluca Saitto, il noto coutier di Milano che per la prima volta stasera presenta 30 outfit della sua collezione in Piazza Castello a Taranto, evento conclusivo di «Méditerranée - Taranto e la Dolce vita», la kermesse che sta animando l’Isola Madre. Nell’occasione l’influencer ha visitato il centro storico approfittandone per effettuare alcuni scatti tra vicoli e location più suggestive della città, come il Castello Aragonese.

Nato da un’idea di Mario Rigo, affermato Senior Executive fashion advisor, e del popolare hair stilist Angelo Labriola, «Méditerranée - Taranto e la Dolce vita» è un format dedicato alla Puglia e, più in particolare, in questa sua prima edizione alla città di Taranto che in questo periodo vive un’autentica renaissance, un rinascimento che la vede splendido palcoscenico di eventi, espressione dell’eterno connubio tra arte, moda, cultura, storia e tradizioni.