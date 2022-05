Taranto, in 4 rapinano bar della movida e scappano con cambiamonete delle slot

TARANTO - Quattro persone, con il viso travisato da passamontagna e armati di pistola, all’alba hanno compiuto una rapina ai danni del bar «La Fenice» di via Mediterraneo, uno dei locali della movida di Taranto.

I quattro hanno fatto irruzione nel locale, asportando un cambiamonete delle slot. In particolare, a quanto si è appreso, tre rapinatori avrebbero prelevato l’apparecchio caricandolo su un’auto parcheggiata davanti all’ingresso, mentre l’altro teneva sotto controllo i dipendenti del bar e alcuni clienti minacciandoli con la pistola.

I rapinatori hanno perso il cambiamonete per strada, ma poi sono riusciti a recuperarlo e a far perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Leporano e del comando provinciale di Taranto, che hanno raccolto le testimonianze e acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza per cercare di risalire all’identità dei rapinatori.