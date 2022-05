1° maggio a Taranto, tutto pronto per il concertone: parola di Gianni Morandi

TARANTO - Tutto pronto per il concertone del 1° maggio a Taranto: a testimoniarlo uno scatto di Gianni Morandi in compagnia della moglie Anna immortalati sull'arenile Monreve Mar Jonio. Il cantante, giunto da poco in Puglia, è solo uno dei tanti ospiti che calcheranno il palco nel capoluogo jonico.

A partire dalle 14, oltre al mitico Gianni Morandi ci saranno Gaia, The Zen Circus, Giovanni Caccamo, Fabio Celenza, Cosmo, Calibro 35, Cor Veleno con i Tre allegri ragazzi morti, Don Ciccio African Party, Ditonellapiaga, Eugenio in via di Gioia, Francesco Forni, Med Free Orkestra con Fabrizio Bosso e Chiara Galiazzo, Melancholia, Erica Mou, N.A.I.P., Andrea Pennacchi, Giovanni Truppi, Margherita Vicario e 99 posse. La manifestazione, interamente autofinanziata, si svolge dal 2013 su iniziativa del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti e torna in presenza dopo lo stop di due anni imposto dalla pandemia.

La direzione artistica è affidata a Diodato, Roy Paci e Michele Riondino, e a condurre l'evento saranno Martina Martorano, Serena Tarabini e Andrea Rivera. Ecco il saluto degli organizzatori su Instagram.

La musica farà da amplificatore alla voce degli attivisti che interverranno dal palco per condividere e discutere dal vivo i temi politici intorno ai quali è nata la manifestazione: lavoro, giustizia sociale e ambientale, parità di genere, la pace.