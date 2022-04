San Marzano di San Giuseppe, hanno oltre 1kg di hashish in casa, arrestati due fratelli

SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE - I carabinieri di Taranto hanno effettuato una serie di controlli antidroga a San Marzano di San Giuseppe eseguendo perquisizioni in alcune abitazioni e arrestando due fratelli di 34 e 29 anni, già noti alle forze di Polizia, ritenuti responsabili di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizionamento. I due avevano 19,3 grammi di hashish in 7 involucri, 1,23 kg di hashish in 11 panetti termosaldati, e 16 proiettili calibro 7,65. Gli arrestati sono stati condotti nel carcere di Taranto.