TARANTO - È nato a Taranto lo Sportello di accompagnamento sanitario «Don Tonino Bello», attivato nella Concattedrale Gran Madre di Dio progettata da Gio Ponti su iniziativa dell’Associazione di volontariato «Amici Manaus" Onlus». Allo Sportello possono rivolgersi gratuitamente gli assistiti dall’associazione e tutte le persone in difficoltà segnalate dai Servizi sociali del Comune di Taranto, dalle altre associazioni del territorio e dalle parrocchie della città. Lo Sportello, il cui coordinatore medico è il dottor Francesco Zito (neurologo in pensione), è aperto ogni lunedì, dalle ore 10 alle 11, in un locale della parrocchia. L'iniziativa è stata annunciata ai fedeli questa mattina da don Ciro Marcello Alabrese, parroco della Concattedrale «Gran Madre di Dio», al termine della messa nella giornata in cui ricorre il venticinquesimo anniversario del suo sacerdozio.

Nell’occasione Giovanni De Giorgio, presidente dell’associazione «Amici Manaus" Onlus, ha lanciato un appello a tutti i medici del territorio a donare qualche ora del loro tempo ai bisognosi che non possono permettersi adeguate cure sanitarie. Dopo la messa, don Ciro ha inaugurato lo Sportello impartendo al locale la benedizione di rito. Il servizio gratuito di assistenza è a rivolto a tutte le persone in difficoltà che vogliono essere aiutate a comprendere meglio le loro problematiche di salute e avere informazioni sul percorso più indicato per risolverle. Potranno ricevere, inoltre, assistenza legale per lo svolgimento delle pratiche inerenti la sfera sanitaria presso Enti come Asl Taranto, Inps e Inail.