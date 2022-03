Ex Ilva, Ugl: con 3 Afo in marcia ridurre lavoratori in Cigs. Draghi annuncia nuovi provvedimenti

TARANTO - «Abbiamo chiesto di ridurre i numeri dei lavoratori da porre in Cassa integrazione straordinaria, soprattutto nel rispetto dell’attuale assetto industriale, con tre altiforni in marcia». Lo afferma Alessandro Dipino della segreteria Ugl Metalmeccanici di Taranto dopo l'incontro di oggi tra azienda e sindacati in merito alla procedura della cassa integrazione straordinaria che partirà il 28 marzo per 3mila lavoratori in tutti i siti del gruppo, di cui 2500 a Taranto, e per avviare un percorso di lavoro su investimenti, prospettive occupazionali, industriali e ambientali. "L'incontro - aggiunge Dipino - è ruotato esclusivamente intorno alla enunciazione di ciò che sono stati e saranno i piani di adeguamento produttivo ed ambientale, nonché gli studi in corso d’opera per portare al processo di decarbonizzazione attraverso il rifacimento dell’Altoforno 5 e di un ipotetico forno elettrico». Il confronto è stato «poco chiarificatore - osserva il rappresentante dell’Ugl Metalmeccanici - circa le richieste avanzate l’altro ieri al Ministero del Lavoro. Auspichiamo che possano essere affrontate ed analizzate in modo approfondito a partire da lunedì prossimo attraverso un fitto calendario di incontri».

LE PAROLE DI DRAGHI - «Nelle prossime settimane intendiamo prendere nuovi provvedimenti per migliorare la capacità di Ilva di produrre acciaio». Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa.