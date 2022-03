La propria casa come roccaforte dello spaccio, arrestati padre e figlio a Taranto

TARANTO - Padre e figlio di 60 e 41 anni sono stati arrestati dagli agenti della sezione Falchi della Squadra Mobile di Taranto perché ritenuti presunti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Già da qualche giorno i poliziotti avevano messo sotto controllo l'appartamento dove abitano i due arrestati, al piano ammezzato di uno stabile del quartiere Tamburi. Dal continuo viavai di giovani, alcuni dei quali conosciuti come abituali tossicodipendenti, i «Falchi» avevano ipotizzato che fosse stata avviata una fiorente attività di spaccio.

Secondo quanto emerso dagli appostamenti, i clienti, dopo aver parlato con un giovane che li attendeva sul marciapiede, denunciato a piede libero per gli stessi reati, passavano in maniera rapida una banconota attraverso le feritoie della persiana di una finestra che affaccia sulla strada per ricevere qualche istante dopo un piccolo involucro. Dopo aver assistito a uno di questi episodi, gli agenti hanno fermato il giovane che aveva appena consegnato il denaro, trovandolo in possesso di un dose preconfezionata di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare nella camera che affaccia sulla strada una dose preconfezionata di cocaina identica a quella sequestrata. Padre e figlio (quest’ultimo già arrestato per spaccio nel luglio scorso) avevano nelle tasche dei pantaloni circa 500 euro in banconote di vario taglio, denaro ritenuto provento dell’attività illecita.