San Marzano: spaccio in piazza davanti a bambini e ragazzi: arrestato

SAN MARZANO - Il commissariato di Grottaglie con l'ausilio delle unità cinofile della Polizia di Frontiera

di Brindisi ha arrestato a San Marzano un 40enne per spaccio di droga.

Ad allertare la polizia sono state diverse segnalazioni di cittadini del posto che riferivano di episodi di spaccio a San Marzano, anche davanti a bambini e ragazzi. I poliziotti, in borghese, nei loro servizi di osservazione hanno notato l'uomo più volte nella piazza centrale insieme a giovani che, dopo un breve scambio di saluti, si allontanavano in tutta fretta. Da qui il controllo a casa dove hanno rinvenuto, in cucina, circa 70 grammi di cocaina, già pronta per lo spaccio, 44 grammi di hashish, 190 euro in contanti e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi di droga.

Il 40enne pregiudicato è stato arrestato per presunta detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed accompagnato in carcere. Denaro e droga sono stati sequestrati.