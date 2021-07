Taranto, pensionato esce a piedi da villaggio di Ginosa Marina e scompare

TARANTO - Famiglia in apprensione per la scomparsa, a Ginosa Marina, di un pensionato che era uscito a piedi dal villaggio Torre Serena, in direzione Ginosa Marina e non ha più fatto ritorno nella struttura.

Nei giorni scorsi aveva dato segno di avere un po' di confusione mentale. Si chiama Antonio Riefolo. Indossa maglietta blu con stampa bianca e pantaloncini blu, alto 1.65, capelli e pizzetto bianchi. I parenti ne hanno perso le tracce da ieri pomeriggio (29 luglio) alle 17.30 circa e da allora sono iniziate le ricerche.

Se qualcuno l'ha avvistato ieri sera dopo le 17.30 o lo vede oggi può contattare il numero del figlio 329.2366988