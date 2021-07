Taranto, fondo di 7,5 milioni in due anni per indennizzare proprietari di immobili esposti all’inquinamento ex Ilva

Taranto - Un fondo da 5 milioni per il 2021 e da 2,5 milioni per il 2022 per indennizzare i proprietari di immobili esposti all’inquinamento degli stabilimenti ex Ilva a Taranto.

Lo prevede un emendamento al Sostegni bis approvato in commissione Bilancio alla Camera.

In particolare, possono accedere al fondo i proprietari di immobili «oggetto dell’aggressione di polveri provenienti dallo stabilimento Ilva nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza definitiva di risarcimento danni».