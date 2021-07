Taranto, automobilista aggredito: aveva negato l'elemosina

Taranto - Si avvicina a un uomo in attesa dei familiari in auto per chiedergli qualche spicciolo ma al rifiuto cerca di colpirlo, poi entra in un portone e ne esce subito dopo con una stampella, pronto a colpire ancora.

È stato arrestato dalla polizia di Taranto un 22enne del Gambia. La Squadra Volante è intervenuta in via Temenide e ha arrestato il ragazzo per tentata rapina, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Quando gli agenti sono arrivati il ragazzo era sulla soglia del portone di uno stabile e brandiva una stampella. È stato immobilizzato dopo aver cercato di colpire i poliziotti.