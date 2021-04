Mittal Taranto, azienda aderisce a vaccinazioni anti Covid in luogo di lavoro

TARANTO - ArcelorMittal aderisce al protocollo del 6 aprile 2021 sulla somministrazione dei vaccini sui luoghi di lavoro. L’azienda oggi ha comunicato alle organizzazioni sindacali che sarà inserito nel portale web dei dipendenti di ArcelorMittal un modulo che consentirà ai lavoratori di aderire volontariamente alla campagna vaccinale.

Fim, Fiom e Uilm spiegano che «l'azienda, raccolte le adesioni dei lavoratori, dovrà comunicare all’Asl di Taranto il numero complessivo delle stesse adesioni per poi programmare, anche in base alla disponibilità dei vaccini, la campagna di vaccinazione prevista per la fine di maggio».