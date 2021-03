Mittal Taranto, ministro Giorgetti: «Chiediamo collaborazione all'azienda, sindacati e città»

«Oggi insieme al ministro Franco abbiamo avuto un confronto per fare chiarezza, è una vicenda molto complessa. Abbiamo valutato l’opportunità dell’ingresso di Invitalia nel capitale, abbiamo scritto una lettera ad Arcelor Mittal di avere un atteggiamento collaborativo e chiediamo un atteggiamento collaborativo anche ai sindacati, alla città e al territorio di Taranto». Lo ha detto il Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti sulla vicenda dell’Ex Ilva.

«Invitalia ha intenzione di versare il capitale previsto però c'è una complicazione che al momento della sottoscrizione del contratto non c'era», ha anche aggiunto Giorgetti, spiegando che c'è «una decisione della giustizia amministrativa che da prima ha sospeso e poi ha rinviato la decisione di merito per il 15 maggio, e quindi il versamento di questi 400 milioni richiede la parte dell’amministrazione del Mef un supplemento di

istruttoria per giustificarlo di fronte all’andamento del processo amministrativo».

Ma «credo che comunque una volta esaurita questa fase di parere legale si possa procedere a questo versamento», ha detto il ministro.

Nella lettera inviata «io e il ministro Franco abbiamo cercato di spiegare ad Arcelor Mittal che ci vuole un minimo di comprensione rispetto a delle regole che l’Italia ha e che tutti quanti siamo chiamati a rispettare», ha concluso Giorgetti.