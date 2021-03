Taranto, sequestrato lido abusivo a Marina di Chiatona

Un lido abusivo è stato sequestrato dalla Guardia costiera di Taranto e dal personale dell'Agenzia del demanio in località Marina di Chiatona, nel Tarantino dopo aver accertato la presenza di varie opere realizzate in grave difformità rispetto ai titoli autorizzativi, contestando violazioni in materia demaniale ed ambientale anche mediante l’installazione permanente di opere autorizzate stagionalmente.

Nello specifico, i militari operanti hanno proceduto al sequestro penale di opere su di un’area demaniale marittima di oltre 2.100 mq.

I responsabili degli illeciti sono stati denunciati per abusiva occupazione di pubblico demanio marittimo.

L’operazione fa seguito, inoltre ad analoghi interventi condotti nelle nei giorni precedenti dai militari della Guardia Costiera di Taranto – Ufficio Locale Marittimo di Policoro, i quali hanno accertato e sequestrato varie opere e manufatti realizzati in assenza di concessione demaniale marittima in Località “Lido” del Comune di Policoro (MT).