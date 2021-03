Allarme Xylella, Pentassuglia: «Chiesto accesso a Fondo per Tarantino»

TARANTO - «La Giunta regionale, accogliendo le istanze del mondo agricolo, ha approvato ieri un ulteriore importante provvedimento con quale si chiede al Mipaaf l’accesso al Fondo di solidarietà nazionale anche per i comuni di Manduria, Avetrana, Sava e Maruggio della provincia di Taranto, che hanno subito i danni derivanti della grave fitopatia da Xylella fastidiosa. La richiesta dello stato di calamità, già avanzata per i comuni dei territori ricadenti nelle province di Lecce e Brindisi nello scorso 2020, per le annualità 2018 e 2019, si è resa necessaria a causa della perdita che le imprese agricole hanno subìto, superiore, cioè, al 30% della produzione lorda vendibile, come hanno accertato i nostri uffici territoriali». Lo dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia.