Taranto, bus travolge e uccide 82enne: aveva appena fatto il vaccino anti Covid

TARANTO - Una donna di 82 anni è morta dopo essere stata investita da un bus di Kyma Mobilità, l’azienda partecipata per il trasporto urbano, in Piazza Ebalia, a Taranto. Pare che la vittima avesse appena fatto il vaccino nell’edificio dell’ex Banca d’Italia, ora sede universitaria della Facoltà di Medicina dell’Università di Bari. Quando sono giunti i soccorsi, non c'era più nulla da fare. Sul posto gli agenti della Polizia Locale e i carabinieri. Sotto choc l'autista del bus che non si è accorto della presenza della donna, investita nei pressi della fontana Rosa dei Venti. Nella sede universitaria da alcune settimane è in corso la vaccinazione riservata per il momento agli over 80.