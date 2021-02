Ex Ilva, appello Confindustria: «Evitare spegnimento area a caldo». Procura: «I consulenti hanno venduto Taranto ai Riva»

«Evitare lo spegnimento del ciclo integrale a caldo dell’ex Ilva». E’ l’appello che Confindustria rivolge al governo e a tutte le istituzioni coinvolte, a seguito della pronuncia del Tar di Lecce. «Interrompere la produzione e la fornitura dell’acciaio prodotto a Taranto mette in seria difficoltà le intere filiere della manifattura italiana che ne hanno necessità», sottolinea la confederazione.

«In attesa delle decisioni del Consiglio di Stato», spiga Confindustria in una nota, «vogliamo e dobbiamo sottolineare quattro aspetti essenziali di interesse nazionale. Primo: interrompere la produzione e la fornitura dell’acciaio prodotto a Taranto mette in seria difficoltà le intere filiere della manifattura italiana che ne hanno necessità». «Secondo - prosegue la confederazione -, si avrebbe un sicuro e rilevante aggravio della bilancia commerciale nazionale, poiché occorrerebbe importare l’acciaio dall’estero in una già difficile congiuntura per la siderurgia a livello mondiale. Terzo: la chiusura nell’immediato vanificherebbe tutti gli sforzi compiuti per limitare il numero di esuberi, mettendo a serio rischio migliaia di lavoratori e famiglie. Quarto: sarebbe vanificato in maniera traumatica e definitiva il processo di investimenti intrapreso per la messa in sicurezza degli impianti e per la sostenibilità ambientale della produzione che, da oltre 8 anni, è al centro degli sforzi pubblici e privati per l’ex Ilva». «Confidiamo pertanto - conclude Confindustria - in un’azione sinergica di tutte le istituzioni, affinché ascoltino la voce delle imprese in una materia di tale rilevanza».

L’attività di un paio di consulenti della Procura, che figurano tra i rinviati a giudizio, «è stata concordata e orientata in favore di Ilva. Taranto è stata venduta alla grande industria. I consulenti hanno rappresentato in modo del tutto falso dati di fatto incontestabili, escludendo che l’impronta della diossina fosse quella della fabbrica mentre lo era». Lo ha sostenuto oggi il sostituto procuratore Mariano Buccoliero durante la requisitoria nel processo chiamato «Ambiente Svenduto» per il presunto disastro ambientale causato dallo stabilimento negli anni della gestione della famiglia Riva. Il pm ha citato i nomi dei consulenti Lorenzo Liberti e Roberto Primerano. Il primo è attualmente a giudizio dinanzi alla Corte d’assise mentre Primerano è stato giudicato con rito abbreviato e nei suoi confronti la Cassazione ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per il reato di falso ideologico. Nel processo sono imputate 47 persone e 3 società. Mercoledì prossimo dovrebbero arrivare le richieste di condanna.

Il pm oggi ha sostenuto in udienza che «Fabio Riva (ex amministratore dell’Ilva, ndr) era al corrente dei lavori dei consulenti della Procura e sapeva come questi avrebbero concluso i loro lavori in merito a quantità e profili della diossina. Tant'è che manifesta dubbi sull'incidente probatorio chiesto dalla Procura. Ma poi viene rassicurato. Il comportamento dei consulenti risulta gravissimo perché avevano il dovere di bloccare questo mercimonio»