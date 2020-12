Arcelor Mittal. sindaco Melucci incontra ambientalisti: contrari al piano

TARANTO - «A me sembra che generalmente ci sia una assoluta contrarietà al piano che il Governo sta chiudendo in solitaria con ArcelorMittal. Per questo, continueremo a sondare il sentimento della città e lavoreremo uniti per una strenua resistenza agli intendimenti del Governo». Lo afferma il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, che ha avviato oggi un primo confronto con la cittadinanza sulla situazione dell’ex Ilva in vista dell’imminente firma dell’accordo tra il governo e la multinazionale per la definizione della nuova compagine societaria. Sono state invitate tutte le associazioni ambientaliste della città. Presenti gli assessori della giunta, alcuni consiglieri comunali e il capo di gabinetto della Regione Puglia, Claudio Stefanazzi.

«Sono grato a cittadini e associazioni - sottolinea il sindaco Melucci - per il loro contributo odierno, in questo primo incontro del ciclo che stiamo tenendo per riportare la questione Ilva al centro del dibattito politico-istituzionale nazionale e comunitario, oltre che per recuperare l'imprescindibile protagonismo della comunità ionica sulla vicenda. Loro - conclude - combattono da anni per la giustizia e i diritti dei tarantini, gran parte dei loro messaggi sono oggi coincidenti con le azioni e le volontà degli enti locali, Comune, Provincia e Regione in primis, ed è una novità di non poco conto».