Grottaglie, domani sit in e 8 ore di sciopero davanti stabilimento Leonardo

TARANTO - Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato per domani 8 ore di sciopero per ogni turno con presidio davanti agli ingressi dello stabilimento Leonardo di Grottaglie (dove si realizzano le fusoliere del Boeing 787) e conferenza stampa dalle ore 9.30 dei segretari territoriali.

La mobilitazione è stata decisa al termine delle assemblee dei lavoratori diretti dello stabilimento e dell’appalto (Fata Logistic Systems, Axist, Siram Veolia, Technoplants e TSM) che si sono svolte oggi.

Le organizzazioni sindacali rivendicano «la necessità di conoscere le modalità di gestione dell’immediato futuro - che per quanto ci riguarda devono avere carattere solidaristico in ottica di una visione globale One Company - e i progetti di lavoro aggiuntivi che la Leonardo intende destinare allo stabilimento di Grottaglie per ovviare al problema generato (stando a quanto ha ufficializzato la committente Boeing nei propri piani industriali) dalla contrazione produttiva strutturale».

Secondo le sigle metalmeccaniche, che invitano Leonardo a «fare chiarezza sulle prospettive del sito», si continua «ad apprendere del vertiginoso calo produttivo solo attraverso i mezzi di comunicazione».