Taranto, minacce e violenze ai genitori anziani e invalidi che non gli danno soldi per la droga: arrestato

La polizia è intervenuta nel centro di Taranto dopo la segnalazione di una lite in famiglia tra una coppia di anziani coniugi, invalidi, e il loro figlio 44enne, tossicodipendente. L'uomo è stato rintracciato in strada con in mano un grosso cacciavite, minacciando gli agenti, che però in pochi istanti l'hanno bloccato e disarmato. L'uomo, particolarmente aggressivo, è stato accompagnato in Questura: da tempo vessava i genitori chiedendo loro quotidianamente soldi per acquistare la droga. Era arrivato perfino a danneggiare l'auto della sorella. L'uomo è stato arrestato per violenza domestica, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e possesso di arma ed oggetti ad offendere. Si trova in carcere.