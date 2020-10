Mittal Taranto, chiesta proroga cassa integrazione per 13 settimane

TARANTO - ArcelorMittal ha informato i sindacati che dal 16 novembre ci sarà la proroga degli ammortizzatori sociali per un numero massimo di 8.140 dipendenti dello stabilimento di Taranto (distinti tra quadri, impiegati ed operai) attraverso la Cassa integrazione ordinaria guadagni per un «periodo presumibile» di 13 settimane.

La procedura viene comunicata, come prassi, 25 giorni prima della sua attuazione. Come già accaduto in altre occasioni, questo tipo di ammortizzatore sociale dovrebbe comunque essere revocato nei prossimi giorni e sostituito con la cassa integrazione Covid. Il direttore del personale di ArcelorMittal, Arturo Ferrucci, scrive che l’azienda si trova «nella condizione di dover procedere ad una riduzione della propria attività produttiva» a causa «dell’emergenza epidemiologica Covid-19 ancora in atto in tutto il territorio nazionale ed internazionale, i cui effetti continuano ad avere riflessi in termini di calo di commesse e ritiro degli ordini prodotti».

E considerato «altresì il parziale blocco di parte delle attività produttive, manifatturiere, distributive e commerciali che hanno reso difficilissimo, peraltro, anche la chiusura degli ordini e delle fatturazioni, visto il drastico calo registrato in questi mesi dei volumi e di conseguenza delle attività produttive». Oggi è prevista la consultazione con le organizzazioni sindacali, ma la società precisa che, «trattandosi di un evento oggettivamente non evitabile che rende indifferibile la riduzione dell’attività lavorativa», andrà avanti ugualmente con la procedura.

«SITUAZIONE PAGAMENTI CRITICA» - Nel corso dell’audizione della Commissione Attività produttive della Camera sui risvolti della crisi delle aziende dell’indotto dello stabilimento ex Ilva, Casartigiani ha denunciato «le gravi inadempienze di ArcelorMittal nei confronti dei lavoratori dell’indotto».

Lo spiega l’associazione di categoria, aggiungendo che «la situazione dei pagamenti è critica. Generalmente i tempi di attesa sono di 60 giorni ma in realtà si arriva anche a 180 giorni. Ed è il settore dell’autotrasporto quello maggiormente provato».

Rosa Volpe, delegata imprese indotto, ha precisato che "ci sono aziende che dall’inizio dell’anno, pur avendo lavorato regolarmente all’interno del cantiere tutti i mesi, ad oggi hanno ricevuto solo due bonifici bancari a parziale pagamento». Questa situazione «si protrae da troppo tempo ormai - ha osservato Volpe - ed è diventata insostenibile per le aziende. Gli operai giustamente reclamano i loro diritti. Il tasso di indebitamento è ormai notevole. Le banche ultimamente si rifiutano di anticipare le fatture ArcelorMittal». Il segretario interprovinciale di Casartigiani Taranto Stefano Castronuovo, ha poi ricordato l’esistenza di un sub indotto «che spesso viene trascurato. Si tratta - ha affermato - di tante piccole imprese a cui le aziende dell’indotto, che hanno un contratto diretto con ArcelorMittal, subappaltano il lavoro. Anche loro non vengono retribuiti ma a differenza delle altre imprese, questa è una categoria poco tutelata».