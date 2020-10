Arsenali Taranto, Tofalo: «315 nuovi assunti. C'è attenzione del governo»

TARANTO - «È forte e storico il legame tra le Forze armate, in particolare la Marina Militare, e la città di Taranto, da sempre strategica per la Difesa e il Paese. Il governo ha confermato la massima attenzione sulla provincia pugliese, anche attraverso il Decreto legge Agosto che consentirà l’assunzione di 315 tecnici per l’Arsenale di Taranto». Lo afferma in una nota il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, aggiungendo che «ciò, oltre a rappresentare un ulteriore fattore di crescita economica, assicura il necessario ricambio generazionale e il mantenimento di quelle competenze professionali che fanno delle maestranze dell’arsenale una nicchia d’eccellenza».