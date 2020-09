Taranto, marito e moglie entrambi poliziotti salvano anziano dalla furia del mare

TARANTO - Moglie e marito, poliziotti, entrambi in servizio a Ferrara, rispettivamente in Questura e alla Sezione di Polizia Ferroviaria, si sono resi protagonisti di un eroico salvataggio durante la loro vacanza sulle spiagge del litorale tarantino.

Mentre la coppia era in spiaggia a Torre Ovo hanno udito le urla di un anziano che stava annaspando tra le onde del mare. Immediatamente la coppia si è tuffata in soccorso dell'uomo e assieme a un altro bagnante sono riusciti a portare in salvo l'anziano che stava rischiando di annegare.

Una volta a riva, l'anziano cardiopatico, è stato soccorso dai sanitari del 118 allertati dai bagnati. Le sue condizioni sono fortunatamente buone.