Taranto, poliziotto fuori servizio salva anziano dall'annegamento

TARANTO - Un poliziotto delle Volanti della Questura di Taranto libero dal servizio ha tratto in salvo un anziano che rischiava di annegare nelle acque di Montedarena, nella Marina di Pulsano. L’agente ha udito in lontananza delle grida provenienti dalla punta più lontana della scogliera, oltre la quale v'è il mare aperto. Percependo che ci fosse una persona in pericolo, senza indugiare e nonostante il mare agitato, si è diretto a nuoto verso la scogliera. Un bagnante ha riferito che una persona anziana era stata trascinata in mare aperto dalla corrente. Nella difficoltà delle onde e dopo diverse faticose bracciate, il poliziotto è riuscito a raggiungere l’uomo, ormai allo stremo delle forze per i suoi disperati tentativi di restare a galla. Dopo aver raccolto le energie ancora a disposizione, l’agente - come riferisce una nota della Questura - ha afferrato l’anziano e porgendogli le spalle quale appiglio sicuro, lo ha condotto a pochi metri dalla spiaggia per permettere agli altri bagnanti in attesa di riportare entrambi a riva, in salvo. L’anziano è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118 giunti sul posto.