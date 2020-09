Arcelor Mittal, i sindacati: trattativa con governo è ferma

TARANTO - La trattativa tra Arcelor Mittal e il Governo «è ferma da fine luglio mentre le condizioni dei lavoratori e degli impianti peggiorano quotidianamente». Lo dichiara il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, in una nota diffusa al termine dell’incontro con l’amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia, Lucia Morselli, e il direttore delle risorse umane di AMI, Arturo Ferrucci, al quale ha partecipato insieme ai Segretari Generali di Fim e Fiom. Palombella chiede «un immediato confronto» anche con l’Esecutivo "perché non possiamo più attendere, bisogna intervenire prima che la situazione precipiti definitivamente» per l’ex Ilva.

«Nell’incontro con l’azienda abbiamo evidenziato tutte le difficoltà presenti negli stabilimenti, a partire da quello di Taranto, in particolare l’unilateralità dell’organizzazione del lavoro, l’utilizzo di straordinari in presenza di migliaia di lavoratori in cassa integrazione, i ritardi sulla manutenzione e sull'ambientalizzazione», racconta Palombella. «ArcelorMittal - aggiunge - ha rappresentato situazioni di cui già siamo a conoscenza e che gli effetti della pandemia hanno peggiorato una condizione già critica all’interno dei vari stabilimenti. A questo punto non è più rinviabile un incontro con il Governo, senza attendere la data delle elezioni regionali».

«Si è svolto oggi pomeriggio l'incontro tra ArcelorMittal e le organizzazioni sindacali, su richiesta dell’azienda. C'é un tavolo aperto al Ministero dello Sviluppo economico ormai da due anni ma le relazioni sindacali non ci sono, perché non ci sono gli incontri ai Ministeri». Lo dichiara la segretaria generale della Fiom, Francesca Re David, al termine dell’incontro sull'ex Ilva.

«Vista la situazione delicata di questa fase, l’azienda ci ha chiesto di ristabilire delle relazioni sindacali, anche se non sappiamo nulla del futuro e soprattutto se ArcelorMittal ci sarà ancora in Italia dopo novembre. Negli stabilimenti c'é sicuramente caos, tanta gente è in cassa integrazione e c'é conflittualità», aggiunge Re David. «Il punto che abbiamo posto - spiega la leader della Fiom - è che l’azienda deve avere deve avere rapporti proficui con i territori, con le strutture sindacali e con i delegati. Rapporti che sono stati carenti in tutti questi mesi, tanto che ci sono degli scioperi indetti nei prossimi giorni».

«E' stato un incontro utile - speriamo non episodico - soprattutto per far ripartire le relazioni industriali che nell’ultimo periodo hanno fatto fatica». Definisce così il Segretario generale della Fim Cisl, Roberto Benaglia, in una nota, l’incontro con i vertici di ArcelorMittal incentrato sulle relazioni industriali «stagnanti ormai da mesi» e la situazione produttiva dell’ex Ilva.

«Durante la riunione abbiamo segnalato ai vertici aziendali il deterioramento di alcuni aspetti gestionali e di manutenzione degli impianti che ormai si trascinano da troppo tempo e non sono più accettabili», dice Benaglia.

L’azienda avrebbe invece riferito di «segnali di miglioramento, sia sul numero di ore di utilizzo degli impianti, che delle tonnellate prodotte», dice il leader della Fim. "Restano però irrisolti i problemi legati alla prospettiva e strategia di questa vertenza e di cosa succederà non solo al sito di Taranto ma di tutto il Gruppo nel futuro. Per queste ragioni - conclude Benaglia - riteniamo sia necessario a stretto giro approfondire lo stato della trattativa col Governo».