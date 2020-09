Grottaglie, una speciale Messa da Requiem di Verdi in ricordo delle vittime della pandemia

TARANTO - Una speciale Messa da Requiem di Giuseppe Verdi per ricordare le vittime della pandemia. Il festival Oltrelirica, organizzato e promosso dall’associazione «Angeli Eventi», ha scelto come momento clou della sua terza edizione l’esecuzione della Messa da Requiem di Verdi, in un allestimento sinfonico speciale, immerso nello scenario naturale delle Cave di Fantiano, a Grottaglie (via XXV luglio, Contrada Fantiano). L’appuntamento è fissato per domenica 13 settembre, con inizio alle 18,30. Sul podio, a dirigere la Messa da Requiem di Verdi, composta nel 1874 per coro, voci soliste e orchestra, ci sarà Andrea Raffanini.

Il direttore d’orchestra lombardo guiderà l’Orchestra Sinfonica del Levante e il Coro Lirico di Lecce; le quattro voci soliste saranno Cristina Giannelli (soprano), Angela Cuoccio(mezzosoprano), Gianni Leccese (tenore) e Alessandro Arena (basso). Maestro del coro è Vincenza Baglivo, e direttore di palcoscenico Silvia Giancane, che lavora alle scene e allestimenti con Damiano Pastoressa. L'obiettivo degli organizzatori è quello di «creare un momento di condivisione e di riflessione sugli accadimenti del lockdown. Un tributo dovuto anche a tutti gli operatori sanitari, coinvolti in prima linea. È un’opera - spiega il direttore d’orchestra Andrea Raffanini - a cui sono molto legato. Con una forza tellurica enorme, un’implorazione che parte dal basso e diventa una preghiera che sale sempre di più, restando vicino all’essere umano come poche altre».