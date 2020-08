Taranto, nascondeva dosi di cocaina negli slip: arrestato pusher 25enne

TARANTO - Ancora una volta grazie alla profonda conoscenza del territorio, ai «Falchi» della Squadra Mobile, non è passato inosservato uno strano movimento nei pressi di un circolo di via Nettuno già diverse volte finito sotto osservazione per le frequentazioni sospette.

I poliziotti nel corso dei servizi di appostamento hanno notato l’insolita presenza un giovane in maglia bianca e pantaloncini di jeans, già conosciuto per i precedenti specifici in materia di spaccio, il quale stazionava nervosamente nelle adiacenze dell’ingresso del circolo.

Notando che il presunto «pusher» infilava la mano negli indumenti intimi per prelevare presumibilmente della sostanza stupefacente da spacciare, i «falchi» hanno deciso di intervenire con estrema rapidità per fermarlo e coglierlo sul fatto, nonostante il suo tentativo di allontanarsi. Nel corso della prima perquisizione personale, sono stati recuperati dieci involucri termosaldati contenenti cocaina, nascosti proprio all'interno del suo indumento più intimo e poi, nella tasca posteriore del pantaloncino, 20 euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell'attività illecita .

Dopo quanto ritrovato, il giovane pregiudicato tarantino di 25 anni è stato accompagnato negli Uffici di via Palatucci e tratto in arresto per detenzione ai fini dispaccio di sostanze stupefacenti.