Taranto, paura in spiaggia: due ragazzini scomparsi, ritrovati da polizia locale

Paura questa mattina a Taranto, in località Lido Azzurro, dove intorno all'ora di pranzo due ragazzini sono scomparsi, mentre erano in spiaggia insieme al resto della famiglia. I genitori hanno allertato la polizia locale che era sul posto, e non trovandoli sono intervenute altre pattuglie, avvisando anche le altre forze dell'ordine e la Capitaneria. Fortunatamente dopo qualche ora i motociclisti Libera e Mignano hanno ritrovato i due ragazzini scomparsi, vicino al fiume, intenti a pescare, e li hanno riconsegnati ai genitori.